Leuven start met online meldpunt voor verwaarloosde en mishandelde dieren

Het meldpunt is bereikbaar op weekdagen tijdens de kantooruren. Daarom is het bij gevaarlijke situaties of ernstige verwondingen aangewezen om onmiddellijk de lokale politie te contacteren op het nummer 016 21 06 11.

Wie meer wilt weten over dierenwelzijn in Leuven, vindt meer informatie op www.leuven.be/meldpunt-dierenwelzijn. Vragen en suggesties over dierenwelzijn in Leuven kun je doorgeven via dierenwelzijn@leuven.be.