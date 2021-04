Malle start met tijdelijke zorgunits in de tuin: "Ideaal voor mantelzorgers die weinig plaats hebben in hun huis"

Inwoners van de gemeente Malle kunnen vanaf nu een tijdelijke zorgunit aanvragen om in hun tuin te laten zetten. De zorgunit is een klein huisje waar mensen die zorg nodig hebben tijdelijk kunnen verblijven, in de tuin van hun mantelzorger. "Sinds het begin van de coronacrisis krijgen we daar heel wat vragen over", vertelt schepen Sanne Van Looy (N-VA) op Radio 2 Antwerpen.