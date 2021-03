6-jarig meisje overleden na ongeval met heftruck op landbouwbedrijf in Hoogstraten

Maandag rond 14.30 uur vond een tragisch ongeval plaats bij een landbouwbedrijf aan de Loenhoutseweg in Hoogstraten. De landbouwers verkopen ook stookhout aan particulieren. Bij het laden van een aanhangwagen met stookhout, werd een kind aangereden door de heftruck. Het gaat om de dochter van iemand die aan het helpen was in het bedrijf.

Het kind werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het UZA gebracht. Vandaag is ze daar overleden.