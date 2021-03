Mini-Europa in Brussel opent opnieuw de deuren: "Rekenen vooral op Belgen dit seizoen"

De eerste bezoekers vanmorgen waren alvast blij met de heropening. "Het is leuk dat we hier nu naartoe kunnen", zegt een papa van twee. "Nu er een extra weekje vakantie is, is dit een ideale bezigheid en nog eens leerrijk ook." Ook voor een gezin uit Puurs is dit de ideale uitstap: "We beginnen ons extra weekje met een uitstapje, daarna is het opnieuw werken en opvang." En zelfs juffen trekken er met kroost op uit: "Normaal zou ik nu voor de klas staan, maar er is geen school meer dus kom ik naar hier." En ja hoor, ook de eerste buitenlandse toeristen daagden op. "Ik ben heel blij om in België te zijn en ik wou absoluut Mini-Europa tonen aan mijn vriend", zegt een toeriste uit Oekraïne. "Ik ben hier al eens geweest en zo heb je eigenlijk het gevoel dat je in heel Europa bent geweest."