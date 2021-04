Nu ook met de fiets naar de luchthaven, nieuw fietspad naar Brussels Airport

Ook voor de burgemeester van Zaventem Ingrid Holemans (Open VLD) is het nieuwe fietspad zeer welkom: “Het aantal inwoners in de gemeente Zaventem neemt stelselmatig toe, net als de tewerkstellingsmogelijkheden in het luchthavengebied, waardoor ook het aantal verplaatsingen stijgt. Om de bereikbaarheid én de levenskwaliteit in onze gemeente te blijven garanderen, beslisten we in Zaventem een fietscultuur op te bouwen. Inmiddels creëren we steeds meer fietsstraten in het straatbeeld en zetten we in op nieuwe fietsvoorzieningen en sensibiliseringscampagnes. Deze legislatuur wordt in Zaventem bijna 30 km aan nieuwe fietsroutes aangelegd.”