Ondertekenaars open brief: "Bouwshift gaat de verkeerde kant uit, betonmolens blijven draaien"

In het verleden werd in Vlaanderen aardig wat bouwgrond voorzien, onder de naam "woongebieden" en "woonreservegebieden". Intussen is het duidelijk dat al die bouwgrond lang niet nodig is. En dat het - in de strijd tegen de verharding van de bodem - zelfs een slecht idee is om dat alles vol te bouwen. Maar volgens de ondertekenaars van de open brief is het dan niet duidelijk wat er dan wel met die gronden moet gebeuren. "De Vlaamse regering schuift de hete aardappel door naar de lokale besturen", klinkt het.