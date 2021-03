Ook in Mechelen krijtcirkels om coronaveilig te genieten van lenteweer

Met het prachtige lenteweer in het vooruitzicht verwachten heel wat steden, waaronder Mechelen, veel volk in de parken en de tuinen. Daarom hebben ze op de grasvelden in het Tovolipark en de Kruidtuin cirkels getekend met krijt- of kalkverf, waar groepjes van vier coronaveilig in de zon kunnen zitten, op veilige afstand van andere bubbels. Op beide plekken wordt ook een druktebarometer ingevoerd, die kan worden geraadpleegd op de website van Visit Mechelen.

"Er is extra sanitair en er zijn extra vuilbakjes gezet", zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (VoorMechelen). "De coronacoaches moeten alles in de gaten houden. Zij spreken mensen preventief aan, om ervoor te zorgen dat alles correct en vlot verloopt. De coronacoaches kunnen geen boetes uitschrijven, die taak is weggelegd voor onze politiediensten."