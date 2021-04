Opvallende awards uitgereikt in Eerstelijnszone Dender, de ELZA's

De ELZA's zijn prijzen voor wie iets goeds heeft gedaan voor een ander in de zorg. De eerste award ging naar het magazine Jung van het jeugdhuis in Hamme, dat was de ELZ-gebroedprijs voor kinderen en jongeren tot 26 jaar. Dan werden Claudette en José van Moratex uit Lebbeke geëerd en ook Rene Vermeir uit Baasrode.

Rene Vermeir kreeg een ELZA voor zijn inzet als vrijwilliger in het rusthuis Sint-Vincentius. Hij kwam daar elke dag zijn vrouw bezoeken en hij koppelde dat bezoek aan hulp als vrijwilliger. Zo bracht hij enkele mensen een bezoekje en hielp hij mee in de cafetaria.

Claudette en José kregen een award omdat ze tijdens de eerste lockdown mondmaskers stikten voor de inwoners van de gemeente. Alle winnaars gingen naar huis met een kunstwerk, gemaakt door bewoners en medewerkers van Lokaal Dienstencentrum Zilverpand in Dendermonde.