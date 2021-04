Oude Duitse luchthaventoren in Poperinge moet uitkijkpunt worden

De stad Poperinge wil van een oude Duitse luchthaventoren uit de Tweede Wereldoorlog een uitkijkpunt maken. Die toren werd daar in 1940 gezet door de Duitse bezetter, maar is in erbarmelijke staat. “We willen het bouwwerk vrijwaren van verder verval en tegelijk ook openstellen voor publiek en toeristen”, zegt burgemeester Christof Dejaeghere (CD&V).