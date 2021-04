Overleden ceremonieleider krijgt eigen “Last Post” onder Menenpoort

Onder de Menenpoort in Ieper is zaterdag een bijzonder eerbetoon gehouden voor Jacky Platteeuw. De oud-ceremonieleider overleed op 19 maart, en leidde meer dan 20 jaar talloze plechtigheden bij de "Last Post" in goede banen. “Hij maakte er een erezaak van om elke plechtigheid vlekkeloos te laten verlopen”, zegt voorzitter van Last Post Association Benoit Mottrie.