Paashaas doet corona even vergeten in Boutersem

“Met Kerstmis hebben we met de kerstman rondgereden in een truck”, zegt Adaim Van Oeyen van de Boutersemse vrienden. “We dachten, nu het bijna Pasen is, doen we dat met de paashaas. We hebben op sociale media reclame gemaakt met de route die we gingen rijden en de uren dat we aanwezig zouden zijn. Er reed ook een wagen voorop om ons aan te kondigen. We hebben gedanst op de wagen en de mensen deden mee, er heerste een leuke sfeer. De mensen zijn blij dat er nog eens zo’n initiatief is.”