In Gent hebben studenten van het KASK een opmerkelijke installatie gebouwd op hun campus langs de Godshuizenlaan: in een paviljoen ensceneren ze een (lockdown)feestje, compleet met dansende poppen en muziek. Compleet coronaveilig, al is de politie er al ingetrapt. Bekijk hierboven een reportage uit "Het Journaal".