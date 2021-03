Problemen met afspraken vaccinatiedorp Spoor Oost van de baan: "Mensen krijgen nieuwe brief voor Modernavaccin"

Er is een oplossing voor de problemen om een afspraak vast te leggen in het vaccinatiedorp op Spoor Oost in Antwerpen. Mensen die er door een overboeking niet in slaagden een afspraak te bemachtigen, krijgen binnenkort een nieuwe brief in de bus. De termijn van 30 dagen begint opnieuw te lopen. Ze zullen een vaccin van Moderna krijgen en niet dat van AstraZeneca, zoals in de eerste brief was aangekondigd.