Producent van dodelijke vermageringspil Mediator veroordeeld tot boete van 2,7 miljoen euro

De zaak is een van de grootste gezondheidsschandalen in de Franse geschiedenis. Mediator werd in 1976 aanvankelijk op de markt gebracht als medicijn voor diabetespatiënten, maar het werd ook op grote schaal voorgeschreven als een eetlustremmer voor mensen met obesitas. Maar veel mensen die het middel namen, kregen zware gezondheidsproblemen, waaronder hart- en vaatziekten. Meerdere mensen zijn als gevolg daarvan overleden. Pas in 2009 werd Mediator van de markt gehaald in Frankrijk. In Spanje, Italië en de Verenigde Staten mocht het toen al een tiental jaar niet meer verkocht worden.

Het proces sleepte jarenlang aan. Het bedrijf is nu door de rechtbank in Parijs veroordeeld wegens misleiding en onvrijwillige doodslag en verwondingen. "Hoewel ze al vele jaren kennis hadden van de risico's, hebben ze nooit de nodige maatregelen genomen. De gebruikers van Mediator werden zo misleid", oordeelde de rechter. Jean-Philippe Seta, de voormalige nummer twee van Servier, heeft een gevangenisstraf van 4 jaar met uitstel gekregen. Topman en stichter Jacques Servier stond niet (meer) terecht, hij overleed in 2014. Het bedrijf moet ook een boete van 2,7 miljoen euro betalen.

Daarnaast krijgt ook het Franse geneesmiddelenagentschap ANSM een boete van 303.000 euro. De rechtbank oordeelde dat het agentschap had "gefaald in zijn rol als gezondheidspolitie en toezichthouder".



De advocaten van Servier hebben altijd gesteld dat er geen sprake was van opzettelijke misleiding. In het verleden erkende Servier dat Mediator ernstige gevolgen had voor sommige patiënten en stemde het ook toe om enkele slachtoffers te vergoeden.

Volgens het Franse ministerie van Volksgezondheid zijn in Frankrijk een 500 mensen overleden na het gebruik van Mediator.