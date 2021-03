Scholen krijgen tot 510 euro per leerling van Vlaamse regering om digitale sprong te maken

Daarbovenop gaat er ruim 50 miljoen euro naar ICT-infrastructuur (internetconnectiviteit, softwarepakketten, netwerkbeveiliging en eventuele randapparatuur). Elke school krijgt daarvoor een bijkomend bedrag van 42 euro per leerling.

Zoals eind vorig jaar al aangekondigd trekt de Vlaamse regering in totaal 375 miljoen uit, fors meer dan het huidige budget van 32 miljoen per jaar. "We grijpen de coronacrisis aan om de achterstand inzake digitaal onderwijs om te buigen in een voorsprong”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). "Zo zorgen we ook voor meer onderwijskwaliteit."

In oktober vorig jaar bracht een Pano-reportage al aan het licht. dat ons Vlaamse onderwijs een grote achterstand heeft op het vlak van digitalisering. "We moeten vaststellen dat de helft van onze schoolgebouwen ouder zijn dan 50 jaar", zei onderwijsexpert Wouter Duyck (UGent) toen. "Heel vaak hebben die gebouwen geen of heel slechte wifi. Kinderen en ook leerkrachten hebben vaak geen laptop."

In december kwam minister Weyts met zijn visienota "Digisprong". Het is de bedoeling om de digitale sprong uit te rollen vanaf volgend schooljaar tot en met het schooljaar 2022-2023. "We geven scholen meerdere jaren de tijd om deze grote stap vooruit te zetten", zegt Weyts. "De leveranciers zullen trouwens ook wat tijd nodig hebben om alle Vlaamse scholen aan zoveel ICT-toestellen te helpen."