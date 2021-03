Van "georganiseerd bedrog" tot "fake": voorlopige verslag over Sihame El Kaouakibi is klaar (en taal is vernietigend)

Waarom? “Het vermoeden bestaat dat de facturen werden aangepast, teneinde te verbergen dat de goederen of diensten werden aangeleverd door BV Point Urban.” Dat bedrijf huist in JJ House, de plek waar de beruchte keuken, meubelen en planten staan. De keuken, meubelen en planten werden aangekocht door Let’s Go Urban, maar staan bij JJ House. Het bedrag dat genoemd wordt, is 54.230,16 euro. Bijna 55.000 euro dus aan subsidies, die gebruikt werden voor meubilair in een privébedrijf. Er was wel sprake van een bruikleenovereenkomst, bijvoorbeeld voor de planten, maar die werd getekend en hertekend door dezelfde persoon, Sihame El Kaouakibi.

“Fake”, noemt Moens het. Ook aan de meubels, die volgens El Kaouakibi enkel in JJ House staan ter stockage, is een geurtje. Ook hier zegt Moens dat de meubels altijd al bedoeld waren voor JJ House en dat er dus van stockage geen sprake is. De keuken tenslotte was volgens Moens altijd al bedoeld om bij JJ House te plaatsen. En dat is “georganiseerd bedrog”, concludeert Moens.