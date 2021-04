Sint-Jobse kleuterjuf vandaag toch aan de slag om kinderen op te vangen: "Maar situatie deze week onveiliger dan normaal"

Door de strengere coronamaatregelen zijn de lagere en secundaire scholen vanaf vandaag gesloten, een week voor de Paasvakantie. Ook veel kleuterscholen houden de deuren dicht vanaf vandaag. Voor de kinderen van ouders die moeten werken, is er wel noodopvang voorzien.

Basisschool de Brug in Sint-Job-in-'t-Goor bij Brecht ontvangt vandaag 70 van hun 200 kleuters. "We hebben de kinderen per leeftijdscategorie ingedeeld, maar kunnen ze uiteraard niet enkel in hun normale klasbubbel houden", zegt kleuterjuf Stephanie Lindner. "Uiteraard is dat onveiliger dan normaal. De kinderen zitten door elkaar en zijn uit hun normale bubbel gehaald. Het risico lijkt me daardoor groter te worden. Dat is een fout van het overlegcomité."

Los van corona is het voor de leraren ook vervelend dat er weer een week school wegvalt. "Het heeft geen zin om maar met drie kindjes het leerplan te volgen", lacht Lindner. "Maar we gaan ervoor zorgen dat het voor de kleuters een leuke week wordt bij ons."