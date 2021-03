De weg naar Schotse onafhankelijkheid lijkt vrij, of spelen onderlinge vetes de Schotse nationalisten uit elkaar?

Tijdens de Highland Games in 1997 wil een joviale, buikige man in kilt me graag te woord staan: "Het wordt tijd dat we autonomie krijgen. Als dat betekent dat we meer belastingen moeten betalen, dan is dat maar zo, want wij hebben andere prioriteiten dan de Engelsen."

Als ik hem vraag wat die prioriteiten dan zijn, antwoordt hij beslist: "Gezondheidszorg, onderwijs, en de ouderen bijstaan." Het Engelse goud kan dan al, in 1997, alsmaar minder Schotten bekoren. Benieuwd hoe het er nu, 24 jaar later, uitziet. Nog even geduld.