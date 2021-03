Genieten van eerste lentegolf met veel zonneschijn en zacht weer tot donderdag, 20 graden is zelfs in zicht

Het wordt een zonnige maandag met hooguit enkele hoge wolkensluiers en in de kuststreek mogelijk enkele lage wolkenvelden. De temperaturen zijn zacht. Het kwik stijgt naar 15 tot 17 graden in de Ardennen en 17 of 18 graden elders. In de Kempen is 19 graden mogelijk. In de nacht van maandag op dinsdag krijgen we ook een heldere sterrenhemel, aldus Deboosere.