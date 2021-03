Vastgelopen containerschip in Suezkanaal na bijna een week losgetrokken: sleepboten trekken Ever Given voort door kanaal

De Ever Given, een 400 meter lang en bijna 60 meter breed containerschip van het Taiwanese bedrijf Evergreen Marine, blokkeerde sinds vorige week dinsdag het Suezkanaal. Het schip was diagonaal vastgeraakt in het kanaal, waarbij de voor- en achterkant op de oevers vastzaten.

Na bijna een week werd vanmorgen voor de eerste keer geprobeerd om het schip met een zeesleper los te wrikken. Dat lukte gedeeltelijk. De achterkant kwam vrij te liggen in het kanaal, maar de voorkant bleek nog stevig vast te zitten in vettig, kleiachtig zand. De voorkant loskrijgen, zou de echte uitdaging worden, zeiden experts.

Bij een nieuwe poging later op de dag is dat uiteindelijk gelukt. Iets na 15 uur Belgische tijd maakte Leth Agencies, de dienstverlener voor het kanaal, bekend dat het schip volledig los was. Op beelden is te zien hoe het schip wordt voortgetrokken door twee Egyptiche sleepboten. Maar ook de motoren van de Ever Given zelf draaien weer. Het schip wordt nu naar een locatie buiten het kanaal gesleept waar het grondig onderzocht zal worden. (De tekst gaat voort onder de media.)