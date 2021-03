BEKIJK: Een halve eeuw geleden bleef het Suezkanaal 8 (!) jaar gesloten, 15 schepen zaten al die tijd vast

Net geen week is het Suezkanaal in Egypte gesloten geweest door het geblokkeerde schip Ever Given, maar dat is klein bier met wat zich in 1967 afspeelde. Toen bleef het kanaal liefst 8 jaar dicht na de Zesdaagse Oorlog. Al die tijd zaten vijftien schepen gevangen op de Bittermeren, halverwege de waterweg. In mei 1974 kon een ploeg van het reportagemagazine "Terloops" aan boord van de Münsterland, een van de getroffen vaartuigen. Die reportage kan je hierboven herbekijken.