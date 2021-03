Sunparks Kempense Meren in Mol gaat opnieuw open: "De boekingen stromen heel snel binnen"

Hoewel het park opnieuw opengaat, moeten sommige delen wel dicht blijven. "Het subtropisch zwemparadijs mag inderdaad nog niet openen", legt Revets uit. "We proberen dit op te vangen met een speciaal buitenprogramma dat specifiek gericht is op bubbelactiviteiten. Mensen kunnen nog steeds onze waterfietsen, het minigolf, archery tag en laser tag gebruiken. Ook onze fietsenverhuur is opnieuw beschikbaar."