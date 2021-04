Vakbondsstaking in Hasselt: "Heel de coronaperiode doorgewerkt en nu krijgen ze wat kleingeld. Schandalig!"

Aan een 15-tal Limburgse bedrijven stonden stakersposten. Zoals aan Keramo, de producent van afwateringsbuizen in Hasselt. Daar was een beperkte delegatie aanwezig met alleen de militantenkernen van ACV en ABVV. "We doen er alles aan om de coronamaatregelen te respecteren. Maar we komen hier toch om onze looneisen kracht bij te zetten," legt ACV-secretaris Dirk Coninckx uit. "Keramo maakt deel uit van de groep Wienenberger, die in 2019 het beste beursjaar in 200 jaar heeft gedraaid. We hebben hier onderhandelingen gevoerd in het kader van onze CAO, maar daar is geen enkele marge of zelfs indexering in mogelijk gebleken. En dan worden we globaal nog eens geconfronteerd met de 0,4 procent loonmarge wat erop neerkomt dat de mensen die hier tijdens de coronaperiode hebben doorgewerkt en zich flexibel hebben opgesteld, op jaarbasis een verhoging krijgen van maximaal 250 euro bruto en dat vinden wij schandalig." Voor de vakbonden moet de loonnorm weer net zoals vroeger indicatief worden en dus niet meer een maximum zijn.