Fietsonderdelen nog meer vertraagd door situatie op Suezkanaal: “Er waren al wachttijden tot een jaar”

Het grootste probleem voor de fietsenmakers is dat er nog voor de moeilijkheden op het Suezkanaal ook al vertraging was bij de levering. “De levertijden zijn sinds de coronapandemie erg lang. Soms moeten we zelfs een jaar wachten op een bepaald onderdeel of fietsmodel. Dat komt omdat de vraag naar fietsen wereldwijd vervijfvoudigd is, terwijl de productie verminderd is door de coronamaatregelen", weet Meersman. "De fabrikanten van fietsen houden de verschillende onderdelen zelf bij zodat ze de productie van fietsen kunnen garanderen, maar wij zitten daardoor dus in de problemen.”