Verlaagd btw-tarief voor sloop- en nieuwbouw: “Door alle onduidelijkheid hebben we 46.000 euro te veel betaald”

Uit de boot

De wet is van kracht sinds 1 januari, maar er bestond lang onduidelijkheid over de precieze voorwaarden. Die onduidelijkheid kostte sommige mensen handenvol geld: Guy en Margaret Vandekerckhove bijvoorbeeld zetten op 15 december hun handtekening op de aankoopakte van hun nieuwbouwappartement in Roeselare. Nét te vroeg, bleek achteraf.

“We wilden vorig jaar een nieuwbouwappartement aankopen van een bouwpromotor en hadden al gehoord dat er een btw-verlaging zat aan te komen. We hebben dan ook aan de bouwfirma en de notaris om informatie gevraagd, maar niemand kon ons op voorhand zeggen of ons project in aanmerking zou komen of niet.”