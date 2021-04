Vredegerecht Herzele dicht door coronabesmettingen: “Alle lokalen nu ontsmetten en reinigen"

Het vredegerecht van Herzele is gesloten, maar voor dringende zaken kan je wel telefonisch bij hen terecht, want de telefoons worden doorgeschakeld. “Morgen worden de lokalen grondig gereinigd zodat we donderdag opnieuw open kunnen gaan”, vertelt De Groote. “2 personeelsleden van het aanpalend vredegerecht zullen vanaf dan bijstand verlenen. Dat heeft tot gevolg dat de openbare zitting van donderdag kan doorgaan.”

Alle zaken die niet dringend zijn, worden uitgesteld. In het vredegerecht van Herzele werken 7 mensen.