Vrijwilligers gezocht voor keelspray UA die mogelijk coronasymptomen kan verlichten

De keelspray werd ontwikkeld door het team van bio-ingenieur prof. Sarah Lebeer. “Het microbioom is een soort natuurlijke beschermlaag in ons lichaam, die vooral bestaat uit bacteriën. Wanneer het coronavirus via neus of keel ons lichaam binnendringt, moet het ook door die beschermlaag geraken om een besmetting te veroorzaken. Met onze spray willen we het microbioom verstevigen. Op basis van eerder onderzoek en verschillende testen konden we enkele beloftevolle bacteriën selecteren, die onder andere die barrière kunnen verstevingen.”