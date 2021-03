Internationaal onderzoek naar ontstaan COVID-19: "Wellicht via ander dier van vleermuis op mens overgesprongen" 

Wellicht is het nieuwe coronavirus via een ander dier van de vleermuis tot bij de mens geraakt. Dat besluiten experts van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die samen met een Chinees team onderzochten hoe de coronapandemie is kunnen ontstaan. De hypothese van een ontsnapping uit een laboratorium in Wuhan, waar onder meer Trump het over had, wordt "extreem onwaarschijnlijk" geacht. Ook de Chinese hypothese dat het virus via bevroren voeding zou zijn ingevoerd, wordt niet heel waarschijnlijk bevonden.