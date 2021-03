Een vreemde tekening, maar van de dader is na 7 maanden nog geen spoor: wie heeft Maria Van den Broeck (77) vermoord?

Vlak na de feiten deed de politie al een oproep tot getuigen. Er kwam één tip binnen over een man die vlakbij de woning van het slachtoffer was gezien. Hij was ongeveer 30 jaar oud, 1m75 tot 1m80 groot en had bruin haar met een zijstreep en een fijn snor. Maar wie hij was, kon de politie niet achterhalen. De onderzoekers doen nu opnieuw een oproep tot getuigen. Al wie informatie heeft over deze zaak kan dat melden via het gratis nummer: 0800/30300.