Witloofcultuur wordt Brussels erfgoed: "Het hoort bij onze geschiedenis"

De beslissing van de Brusselse regering om de witloofcultuur op de inventaris van het immaterieel erfgoed te plaatsen, komt er op vraag van verschillende verenigingen die actief zijn rond witloof in Brussel. “De groente heeft haar oorsprong in de negentiende eeuw in Brussel en heeft haar stempel weten te drukken op de regio en haar uitstraling”, zegt Arnout Vandamme van Witloof in de stad/Chicon en Ville. “Er zijn verwijzingen in straatnamen, de dorpscentra als Haren en Evere, de witloofboerderijen, en uiteraard in de Brusselse keuken. Het opnemen van dit element in de Brusselse inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed is een mooie erkenning voor de verenigingen die dit erfgoed uitdragen.”