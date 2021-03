De Hogere Zeevaartschool in Antwerpen heeft samen met de loodsen een simulatie gemaakt van het incident met het containerschip in het Suezkanaal. Het 400 meter lange containerschip Ever Given blokkeerde sinds dinsdag het Suezkanaal. Vanmorgen is de achterkant van het schip losgeraakt van de oever dankzij een zware sleepboot.