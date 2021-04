Zeker jaar revalidatie voor meisje op wie boom viel, ouders van slachtoffer praten

Anja, de moeder van Axelle, was vrijdag aan het werk in de slagerij aan de Kerkstraat in het centrum van Londerzeel toen ze werd opgebeld. Ze vernam dat haar dochter Axelle het slachtoffer van een ongeval was geworden. "Ik ben onmiddellijk met de fiets naar de Groene Long gereden. De hulpdiensten waren al ter plaatse. Dat was akelig. Axelle was bij bewustzijn. Ze heeft me direct herkend. Ze heeft 'mama' gezegd."