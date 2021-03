Zeldzame zeearend gespot in Oplinter: “De heilige graal voor vogelliefhebbers”

De zeearend wordt ook wel de “vliegende deur” genoemd omdat de spanwijdte van de vleugels tot 2,5 meter kan bedragen. De vogel komt vooral voor in Noord-Europa, maar tegenwoordig wordt hij in zowat heel Europa gespot. Afgelopen winter werden er zeearenden gespot in de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en in het Zwin in West-Vlaanderen. Michaël heeft nu de eerste waarneming van 2021 op zijn naam staan: “Het is zeker niet de zeldzaamste roofvogel die je hier in België kan tegenkomen, maar het is toch zeldzaam in onze streek, in het oosten van Vlaams-Brabant. Sinds 2000 zijn er wel een twaalftal waarnemingen geweest, dus hij begint hier wel vaker op te duiken. Voor mij is het de tweede keer in 18 jaar tijd dat ik hem zie, het is toch zo’n beetje de “heilige graal” voor vele vogelkijkers.”