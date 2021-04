14 varkens in Koekelare sterven na val door rooster: "We moesten de voorbije weken al 5 keer varkens redden"

Het speciale dierenreddingsteam van brandweerzone Westhoek werd gisteren opgeroepen door een landbouwer uit Koekelare, omdat de stalvloer was weggezakt. Daardoor zijn in totaal 20 varkens van ongeveer 80 kilogram in de mestput gevallen. "Bij onze aankomst bleek de mestput te diep te zijn en zaten verschillende varkens volledig onder de drek", zegt teamleider Filip Vandenberghe.

De vloer zou het begeven hebben door de giftige dampen uit de beerput, zegt Vandenberghe. "We deden wat we konden maar voor 14 varkens is alle hulp te laat gekomen. Zij zijn wellicht verdronken. 6 andere varkens konden we nog net redden via onze mobiele hijsbrug." De geredde varkens werden in een andere stal geplaatst. Daar werden ze meteen gewassen, en nu kunnen ze er herstellen.