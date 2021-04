2020 was een slecht jaar voor het toerisme, Limburg deed het het minst slecht 

Toerisme Vlaanderen zet de komende maanden sterk in op binnenlands toerisme, maar later dit jaar ook op promotie in de buurlanden. We blijven niet bij de pakken zitten, zegt Vlaams minister voor toerisme Zuhal Demir: "Zodra de gezondheidscrisis het toelaat, willen we in eerste instantie opnieuw landgenoten en daarna ook bezoekers uit onze buurlanden verwelkomen in ons mooie Vlaanderen.”

Die focus op binnenlandse bezoekers en toeristen uit de buurlanden geldt zeker ook voor het toerisme in Limburg. En daar komt ook zakentoerisme bij, zegt directeur Peter De Wilde. "Voor Limburg komt daar ook de aandacht bij voor zakenreizigers en congrestoeristen, die willen congresseren op unieke locaties in het groen. Er zijn in Vlaanderen ook de nodige middelen voor uitgetrokken om de komende jaren congresinfrastructuur te voorzien."