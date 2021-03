Vijftigplussers komen morgen coronaveilig samen op Sint-Pietersplein in Gent: “Hebben ook nood aan sociaal contact”

Marina Meire benadrukt ook dat ze met het evenement de plaats van de jongeren niet wil innemen. “Zij zijn ook welkom. Ik ben onlangs naar het Sint-Pietersplein gegaan en heb daar met een aantal jongeren gesproken en heb hen verteld wat we gaan doen. Ze vinden het fantastisch, en zullen er ook zijn. We gaan met alle generaties samen laten zien dat je op een veilige manier kan samenkomen in die cirkels mét mondmasker. Ik kan me niet inbeelden wat er fout zou lopen. Ik heb er vertrouwen in dat iedereen – jong en oud – zich aan de regels zal houden.”