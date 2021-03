Al meer dan 10.000 Britse leerlingen getuigen over seksueel misbruik 

"Toen ik 13 was, dwong mijn toenmalig vriendje me tot penetratie. Ik bevroor helemaal in angst en pijn. Jarenlang heb ik de herinnering uit mijn geheugen verdrongen, ik gaf mezelf de schuld dat ik geen "nee" had gezegd of hem had tegengehouden." Het is maar een van de duizenden anonieme getuigenissen die intussen op de website Everyone's Invited staan.

De initiatiefnemer, Soma Sara, die nu 22 jaar is, begon vorig jaar haar eigen ervaringen te delen op Instagram. Ze had het over de "verkrachtingscultuur", en kreeg al snel boodschappen van andere meisjes en jonge vrouwen die te maken hadden gehad met verkrachting, aanranding en andere vormen van seksuele intimidatie. Daarop lanceerde ze een website die intussen al meer dan 10.000 meldingen heeft.