Alpaca’s nog nooit zo populair: “Als je wil knuffelen en wandelen, koop dan een hond”

Je kan er niet naast kijken: alpaca’s zijn overal; in weilanden, in tuinen, op foto’s en in schattige filmpjes op sociale media. Het beest met de krullende vacht is de laatste jaren steeds populairder geworden. “Het is een echte hype aan het worden”, zegt alpacakweker Jan Erregat uit Kluisbergen. “We kunnen de vraag niet bijhouden. Onze alpacaveulentjes zijn vaak al gereserveerd nog voor ze geboren zijn.”