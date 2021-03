Antistoffen kwamen begin dit jaar niet meer voor op school dan elders: "Niet bewezen dat scholen virus meer verspreiden"

Sciensano onderzocht in december en januari in hoeverre leerlingen en leerkrachten in het tweede en derde leerjaar van de lagere school en leerlingen en leerkrachten van het tweede middelbaar antistoffen hebben. Dat deed het gezondheidsinstituut eerder al eens in twee Limburgse gemeenten en nu dus in heel het land. 2.400 stalen zijn daarvoor afgenomen in 44 lagere scholen en 40 middelbare scholen.