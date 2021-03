Antwerps stadsbestuur beslist in april over subsidies Let's Go Urban: "Harde beslissing als feiten bevestigd worden"

De voorlopig bewindvoerder die bij Let's go Urban is aangesteld nadat enkele voormalige bestuurders naar de rechter waren gestapt, heeft de voorbije weken alle facturen van Let's Go Urban in detail bekeken. Bij een aantal van die facturen -met samen dus een waarde van 450.000 euro- rezen er vragen. Volgens de voorlopig bewindvoerder is het onduidelijk waarvoor precies door Let's Go Urban is betaald. Daarnaast lijken sommige facturen ook te zijn vervalst.



In haar rapport gebruikt de voorlopige bewindvoerder dan ook termen als "onaanvaardbaar", "fake" en "fantaisistisch". “Het versterkt mijn vermoeden dat zeker de laatste jaren het financiële geldgewin voor mevrouw El Kaouakibi en de met haar verbonden vennootschappen voorop stond”, klinkt het in de conclusie van het rapport.