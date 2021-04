Intensieve zorg bijna vol in Oost-Vlaanderen: “Als de bedden op zijn, moeten patiënten naar ander ziekenhuis”

“Voorlopig is alles nog onder controle”, stelt Vermassen gerust. “Maar er mogen niet veel patiënten bijkomen. Dan moeten we mensen doorsturen en dat is voor niemand leuk. De enige oplossing is dat de cijfers gaan dalen. We zijn in Oost-Vlaanderen vroeger aan de derde golf begonnen dan in de andere provincies. Hopelijk start de daling van het aantal besmettingen ook snel.”