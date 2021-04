Vrouw (68) komt om het leven bij woningbrand in Tienen

Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al uit het huis en had de rook zich verspreid in de volledige woning. De brandweer had de brand, die ontstaan was in de keuken op de benedenverdieping, snel onder controle. Even later troffen de hulpverleners het levenloze lichaam van de bewoonster aan in het huis.

"Dit gaat als een schokgolf door de buurt", vertelt buurvrouw Greet. We kenden onze buurvrouw allemaal, ze was hier geboren en getogen en heeft hier altijd gewoond. Het was een vitale vrouw. Echt triest wat er gebeurd is", besluit ze.