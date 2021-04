Bilzen start met digitale luisteravonden: “Dat is uniek in Vlaanderen”

Door het coronavirus kon het stadsbestuur geen bijeenkomsten meer organiseren om het meerjarenplan in elke deelgemeente toe te lichten. In de plaats koos men ervoor om het digitaal en interactief te doen in elke deelgemeente. “Die avonden zijn blijkbaar populair en ze trekken ook een heel ander publiek”, zegt burgemeester Johan Sauwens (TOB). “Vroeger was 15% van de aanwezigen in die fysieke hoorzittingen een vrouw, nu is dat ongeveer de helft. Er zijn ook mensen bij uit het verenigingsleven en dat maakt dat we heel boeiende en interessante voorstellen krijgen.”