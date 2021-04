Floralia Brussels mag opnieuw bloemenpracht tonen in en rond kasteel van Groot-Bijgaarden

Net zoals bij de voorgaande edities werd het planten van alle bloembollen uitgevoerd door een team van tuinmannen van het kasteel. Het is ook de gelegenheid om er de verzameling rododendrons en azalea’s te bewonderen. Die zijn afkomstig uit de tuinen van Exbury Gardens in Groot-Brittannië. Floralia Brussels loopt van 3 april tot 2 mei en is alle dagen open van 10u tot 18u.