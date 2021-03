Brugse politie legt "afterworkparty" met 15 horecabazen stil: “Ze zouden beter moeten weten”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) gaf gisteren op de gemeenteraad meer uitleg over een "afterworkparty" van zo'n 15-tal horeca-uitbaters. Dat deed hij nadat Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) zijn ergernis had geuit over studenten van het Europacollege, die regelmatig betrapt worden tijdens lockdownfeestjes.

“Ik ga zeker niet goedpraten wat die studenten doen, maar ongeveer op hetzelfde moment van het laatste feestje was er ook een "afterworkparty" in openlucht. Daar waren meer dan 10 volwassenen aanwezig", reageerde De fauw op de tussenkomst van Sintobin.