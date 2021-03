Brusselse woonhuizen worden wat goedkoper: "Wie kan blijven thuiswerken op lange termijn, kijkt de kat uit de boom"

In Vlaanderen blijft de vastgoedmarkt op volle toeren draaien: 14,7 procent meer transacties dan in 2020, met een uitschieter tot +19,4 procent in de provincie Limburg. De inhaalbeweging, die na de eerste lockdown op gang kwam, is nog altijd aan de gang. "Zowat iedereen brengt nu al meer dan een jaar noodgedwongen meer tijd thuis door. Dat zorgt ervoor dat een eigen woning nog aan belang heeft gewonnen", zegt notaris Bart van Opstal van de Federatie van Notarissen. "Wie de financiële middelen heeft, focust op een wat ruimere woning om thuis te kunnen werken en hecht meer belang aan een woning met een tuin of een appartement met een ruim terras. Dat soort vastgoed is zeer gegeerd en wordt ook sneller verkocht dan anders."