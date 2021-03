Catalaanse regering van separatisten raakt niet uit startblokken, nieuwe verkiezingen loeren om de hoek

Binnen het separatistische kamp is de eenheid overigens al langer zoek. De twee grote onafhankelijkheidspartijen ERC en Junts, die in 2017 nog samen het referendum organiseerden en eenzijdig de onafhankelijkheid uitriepen, botsen over de strategie die gevolgd moet worden op het pad naar onafhankelijkheid.

ERC pleit voor een dialoog met de Spaanse regering over een nieuw referendum en amnestie voor de veroordeelde Catalaanse leiders. Junts ziet meer heil in de confrontatie opzoeken met Madrid. De verontwaardiging die bij een deel van de Catalanen leeft over de reactie van Madrid na het vorige referendum en het proces tegen de Catalaanse leiders moet voortdurend opgepookt blijven worden, meent Junts.

De breuk is blijkbaar zo groot dat een akkoord (voorlopig) niet mogelijk was. De kans bestaat nu dat de socialist Salvador Illa een poging zal doen om een regering te vormen. Illa's PSC haalde in februari het hoogste aantal stemmen binnen, maar strandde op evenveel zetels als ERC. De PSC is gekant tegen afscheiding van Catalonië. De kans dat Illa genoeg stemmen achter zich krijgt in een parlement waarin de separatisten de meerderheid hebben, is eerder klein.

De enige andere mogelijkheid om nog voor eind mei een nieuwe regering op de been te brengen, is dan ook dat Aragonès er toch in slaagt om de steun van Junts te bemachtigen. Gesprekken daarover zijn al volop aan de gang. Bij Junts zelf is te horen dat die zelfs geen maanden moeten duren en er al veel sneller een akkoord bereikt kan worden. Junts gokt erop dat Aragonès nu wel meer met hun bekommernissen rekening zal houden.