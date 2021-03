Chinese regering drukt hervorming door en maakt oppositie vleugellam 

Eerder op de dag had een commissie in het Chinese parlement unaniem de wetswijzigingen goedgekeurd. Peking legt de hervorming op zonder inspraak van het parlement in Hongkong.

Officieel zijn geen details bekendgemaakt over de hervorming. Tam Yiu-chung, een vertegenwoordiger van Hongkong binnen het beslissingsorgaan van het Chinese parlement, gaf verduidelijking aan het persagentschap AFP. Het parlement van Hongkong wordt uitgebreid en er zullen 90 leden kunnen zetelen, in plaats van 70 nu. Slechts twintig zitjes (22 procent van het totaal) zullen via rechtstreekse verkiezingen worden toegekend. Nu is dat nog de helft van de zetels.