Bart Somers verontrust over zaak-El Kaouakibi: "Dag na dag verschijnen er dingen die je doen fronsen"

El Kaouakibi is voorlopig geschorst als lid van Open VLD. Volgens Bart Somers is het nog niet uitgesloten dat er nog een toekomst is in de partij voor haar: "Ik denk dat het belangrijk is voor Sihame om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen."

"Ze is een publiek figuur, het debat wordt ook publiek gevoerd, dan kan je eigenlijk bijna niet anders dan je publiek te verdedigen. Zij heeft als opdracht om die aantijgingen met een zekere overtuiging te weerleggen."

Herbekijk het volledige gesprek met Bart Somers uit "De Afspraak":