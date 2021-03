Stad Mechelen schrijft voortaan zelf GAS-boetes uit voor snelheidsovertredingen

"De Mechelaar vindt verkeersagressie en overdreven snelheid een van de belangrijkste problemen in zijn buurt, blijkt uit de recentste Veiligheidsbarometer van de stad", zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD) bij Radio 2 Antwerpen in Start Je Dag.

"Daarom heeft de stad ingezet op trajectcontroles. Momenteel is er al 20 km weg daarmee uitgerust. In de toekomst willen we nog meer trajectcontroles uitrollen om het probleem van overdreven snelheid aan te pakken. De impact op de leefkwaliteit van een buurt is aanzienlijk. Zo rijdt gemiddeld 8 % te snel maar bij stukken weg met trajectcontrole daalt dat tot 1 %, blijkt uit onderzoek. Wij stellen ons dan ook constant de vraag of we een trajectcontrole moeten instellen of de straatinfrastructuur moeten aanpassen of nog iets anders. Zulke zaken wegen wij als stad constant af", zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

"Verkeersveiligheid is een probleem in heel veel steden en gemeenten. Als steden en gemeenten zelf aan de slag gaan om de straten veiliger te maken, is het ook logisch dat het geld geïnd door de boetes meteen in handen komt van die steden en gemeenten en niet in die van de Vlaamse overheid", besluit Vandersmissen nog.